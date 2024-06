Detinguts per intentar robar 354 quilos d'haixix en un camió a Vilagrassa

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a Mollerussa i Golmés cinc homes d’entre 30 i 40 anys acusats d’intentar robar un carregament de 354 quilos d’haixix d’un camió en un pàrquing d’un restaurant de Vilagrassa el maig de l’any passat, en un cas que va destapar SEGRE. Concretament, es va detectar un grup de persones que volien robar la càrrega i va muntar un dispositiu que va permetre detectar un conductor que feia tasques de vigilància. Va intentar fugir però va ser interceptat i detingut malgrat que va intentar atropellar els policies. El camió va ser immobilitzat a la comissaria de Tàrrega. L’endemà van escorcollar el remolc i, ocult sota la càrrega, van localitzar 354 quilos d’haixix –valorats en uns 700.000 euros.

Pel que sembla, els cinc arrestats ja havien intentat emportar-se la droga però no ho van aconseguir al no poder moure les 18 tones de la càrrega. Finalment ahir, després de mesos d’investigació, es van practicar les detencions a Mollerussa i Golmés. A més, a un dels arrestats també se’l considera inductor d’un assalt violent comès el setembre de l’any passat a Mollerussa. Va ocórrer quan tres encaputxats van amenaçar amb una pistola els propietaris al seu habitatge. Aquest cas continua obert per identificar els autors materials.