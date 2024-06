Ferits en cinc accidents de trànsit en carreteres de Ponent

Diverses persones van resultar ferides en cinc accidents de trànsit que es van registrar entre dimarts a la nit i ahir a les carreteres del pla de Lleida. El primer va tenir lloc a les 23.26 hores de dimarts a la C-14 a Tàrrega al bolcar lateralment un camió que transportava porcs. El conductor, que va resultar ferit lleu, va quedar atrapat mecànicament i va haver de ser rescatat pels Bombers. Posteriorment, es va fer el traspàs dels animals vius a un altre camió. Dos persones més van resultar ferides lleus en una col·lisió que hi va haver ahir al migdia a la carretera C-13 al seu pas per Balaguer, segons van informar els Bombers, que hi van acudir amb dos dotacions. Posteriorment, a les 14.32 hores un turisme va bolcar a la carretera C-26 al seu pas per Camarasa. Una persona va haver de ser atesa. Minuts després, a les 14.45 hores, dos vehicles van xocar a l’Ll-11 a Lleida. Hi va haver diversos ferits. Al seu torn, a les 15.01 hores un motorista va resultar ferit al xocar contra un cotxe a Bell-lloc. També hi va haver una sortida de via a la Sentiu. No constaven ferits.