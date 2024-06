Prealerta del pla per risc químic per una fuita de vernís en una empresa de Tàrrega

Prealerta del pla per risc químic per una fuita de vernís en una empresa de TàrregaLAIA PEDRÓS

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla especial d'emergència exterior del sector químic Plaseqcat per una fuita de mil litres de vernís a l'empresa Transbertran Logística SL de Tàrrega. L'incident s’ha produït aquesta matinada dins del magatzem de l’empresa i no hi ha hagut persones afectades.

Una dotació dels Bombers de la Generalitat s’ha desplaçat al lloc per contenir la fuita. Concretament, han escampat el vernís eixugant-lo per evitar que la fuita, d’un tipus de vernís no perillós, s'escampés més. Com a mesura de protecció, han acordonat la zona