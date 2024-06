La temporada hivernal tanca amb un 44% més d'allaus, però de mida petita i concentrats a la primavera

Un allau a la muntanya.Cedida a l'ACN per l'ICGC

La temporada hivernal a muntanya ha acabat amb 360 allaus enregistrades, un 44% més que els 250 que solen ser habituals, però amb un nivell de perill baix, igual que la temporada anterior, i unes allaus, en general, de mida petita. Això s'ha degut a una acumulació de gruixos de neu per sota de la mitjana, una situació que només ha tendit a normalitzar-se a finals de temporada, sobretot per les nevades abundants de març, abril i maig. Han estat precisament aquests mesos els que han enregistrat més allaus. Tot i el perill baix, hi ha hagut una víctima mortal. L'Institut Cartogràfic i Geològic ha emès aquest dijous el darrer Butlletí de Perill d'Allaus (BPA) de la temporada, adreçat a les persones que practiquen activitats a la muntanya.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori, és l'ens encarregat de la vigilància i la predicció del perill d'allaus a Catalunya. Enguany es va iniciar l'emissió el 22 de novembre de 2023 i el darrer butlletí es va emetre ahir dijous, 6 de juny.

Aquesta temporada s'han registrat unes 360 allaus, per sobre de l'habitual, en gran part degut a una intensificació de la cerca i d'informació de l'activitat allavosa. Els mesos en què s'han enregistrat més allaus han estat març i gener. Destaquen dues allaus de mida 4, que és aquella suficient per recórrer 50 metres en terreny pla, durant el mes de gener. Les nevades caigudes a partir del mes de març han fet que la primavera hagi estat allavosa, amb activitat d'allaus fins al maig. El sector amb més freqüència d'allaus ha estat l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, seguit de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.

En termes generals, el grau mitjà del perill d'allaus a tot el Pirineu ha estat d'1,6 en una escala de l'1 al 5. De la mateixa manera que la temporada anterior, el perill d'allaus ha estat per sota de la mitjana, que és de 2 per a la sèrie 1999-2024. Enguany tan sols s'ha produït un grau de perill d'allaus fort (4) durant nou dies, de forma local, els mesos de febrer i març a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. Cal destacar que ha estat la temporada amb un inici més tardà de situacions de perill d'allaus per al sector oriental del Pirineu de Catalunya.

Sistema de predicció i vigilància per allaus

L'Institut realitza les prediccions locals per a quatre estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i, quan és necessari, dona suport al desencadenament d'allaus de forma artificial.

Per dur a terme aquestes tasques, els tècnics de l'ICGC fan treball de camp i de laboratori, a més de disposar d'una xarxa d'observadors que permet cobrir tot el terreny.