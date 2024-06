Aquaris que creuen mars i muntanyes

Molt ha plogut des que un mar tropical inundava les muntanyes del Pirineu, fa uns 55 milions d’anys. Malgrat això, des del 2012 treballa a la Pobla de Segur una empresa l’activitat de la qual evoca la vida marina que en el seu dia va habitar la zona. Es tracta d’Aquadec Aquariums, una firma especialitzada en la creació i decoració de grans aquaris i que ha dut a terme treballs a tot el món. El seu fundador és el doctor en Biologia Marina Jaime Sánchez Cámara, que porta més de 20 anys treballant en el sector dels aquaris públics i ha estat, entre d’altres, conservador a l’aquari de Singapur, aquarista al de Sydney i responsable de quarantena al de Barcelona.

Egipte, el Marroc, l’Iran i Austràlia són només alguns dels països per als quals Aquadec ha dissenyat i reformat aquaris. Però és al seu taller al Pallars Jussà des d’on crea, a partir de resines i silicones, el centenar de corals, esponges i altres invertebrats tropicals que ofereix al seu catàleg per decorar hàbitats per a animals marins. També allà prepara les pantalles de metacrilat que utilitza després en els seus projectes, que van des d’aquaris fins a piscines. Els treballs subaquàtics per reparar grans aquaris són altres dels serveis que completen la seua cartera.

Aquadec disposa d’un catàleg de més de 100 espècies d’invertebrats artificials per a aquaris

“El taller a la Pobla el gestionem entre jo i un altre empleat, mentre que part de la plantilla és a Barcelona o allà on la requereixi el client”, explica el biòleg. La seua empresa és un exemple que ser lluny de grans ciutats no cal que suposi un desavantatge per sobresortir en un mercat cada vegada més globalitzat. “El producte que oferim és molt específic, i el fet de tenir el taller a només dos minuts de casa ofereix una gran qualitat de vida”, assegura Sánchez Cámara, que assenyala que va decidir traslladar la seua empresa a la Pobla al ser el poble natal de la seua dona. “Si dic la veritat, de vegades trobo a faltar el mar”, afirma fent broma.Aquadec Aquariums és una de les pimes capdavanteres en sectors més enllà del lleure i el turisme que el periodista Ramon Roca recull al seu llibre El Pallars, oportunitats de negoci (Editorial Bresca, 2023), en què analitza l’activitat econòmica del Sobirà i el Jussà. El llibre analitza 24 empreses que aposten per la innovació, entre les quals destaquen altres projectes com el de Castell d’Encus, un celler ubicat a Tremp que elabora unes 100.000 botelles a l’any, o Erm Oli de Muntanya-Oliba Green Beer, que durant la pandèmia de coronavirus va recuperar oliveres centenàries a la Vall de Barcedana i produeix ara oli de gran qualitat, així com una cervesa que actualment es comercialitza en més de 45 països.