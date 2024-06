Nou estudi per decidir si la C-13 serà autovia de Lleida a Balaguer

La Generalitat encarregarà un nou estudi per decidir si converteix en autovia la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer. L’empresa pública Infraestructures.cat ha obert un concurs per adjudicar l’elaboració d’aquest document, després que ajuntaments del Segrià i la Noguera, els consells d’ambdós comarques, la Diputació, la Cambra de Comerç, Coell, Pimec i sindicats, entre d’altres, defensessin el desdoblament d’aquest tram davant l’alternativa que planteja la Generalitat: ampliar la calçada amb un carril central per a avançaments. Es tracta d’una solució coneguda com a 2+1 que el Govern planteja també en altres carreteres lleidatanes al tenir un cost i un impacte ambiental menor que la construcció d’autovies. La possibilitat d’ampliar la C-13 amb un carril central continua sent una opció sobre la taula de la Generalitat. Les clàusules del concurs per elaborar el nou estudi estableixen que l’adjudicatari del contracte haurà “d’elaborar un estudi de mobilitat i trànsit” tant del tram comprès entre Lleida i Balaguer com de la resta del corredor de la C-13, que haurà de contemplar “la idoneïtat de projectar una solució 2+2”, que suposa desdoblar la calçada, “o una solució 2+1”. Per pronunciar-se sobre una opció o altra, els autors de l’estudi hauran de tenir en compte “els trànsit de carreteres que condicionen aquest corredor”, com els de la C-12, la variant sud de Lleida, la C-26, la C-53 i l’autovia A-2, entre d’altres. També haurà de considerar “pols de mobilitat en desenvolupament o que es desenvoluparan en el futur, sobretot polígons industrials