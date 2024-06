Tres mil persones a la Fira del Vi de Talarn

Talarn va reunir ahir unes tres mil persones amb motiu de la celebració de la Fira del Vi. La dotzena edició d’aquest certamen gastronòmic va reunir un total de nou cellers del Pirineu i onze restaurants de la comarca. Al llarg de la jornada es van vendre més de mig miler de copes per tastar els diferents vins i es van esgotar les places per a les diferents degustacions guiades. L’alcalde, Àlex Garcia, va expressar la seua satisfacció per la bona resposta del públic i va indicar que aquest certamen ha de contribuir a consolidar aquest municipi del Pallars Jussà com a “capital del vi del Pirineu”.

El certamen va comptar aquest any amb una representació de la línia de vins del Pirineu de la Denominació d’Origen (DO) Empordà, i un maridatge amb formatges guiat per l’artesà Jordi Solé, fruit de la col·laboració entre la Fira del Vi de Talarn i la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Seu d’Urgell. El públic va poder degustar també els vins guanyadors del concurs anual de la DO Costers del Segre.

A més de vi i menjar, la fira va tenir lloc també per a la música. El programa del certamen va començar la nit de divendres a l’edifici del CITA que va combinar música de violí, violoncel i vi sota el títol de ViViVi. Ahir es va celebrar el Talarn Music Tasting amb actuacions a càrrec de La Ludwing Band i els DJ Mica Wagner i D.K.S.A. El consistori va indicar que és resultat de la col·laboració amb el festival de música Talarn Music Experience.Al ser les vinyes un dels cultius més sensibles al canvi climàtic, la producció de vi en les zones de muntanya ha anat guanyant terreny els últims anys. Només als dos Pallars existeixen ja més d’una quinzena de cellers. Aquest producte contribueix a donar valor a la gastronomia del territori i serveix com a reclam turístic.