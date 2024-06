DADES | La diferència de vot a la província de Lleida entre les eleccions a Catalunya i les Europees

Però són eleccions. I el que sí que podem fer és comparar resultats amb les eleccions més properes en el temps, que són les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 12 de maig. Comparant les xifres podrem veure com ha canviat el vot -si és que ha canviat-, i veure els partits que tenen votants més fidels o, al contrari, els que tenen més diferència entre uns comicis i altres.

Si mirem els resultats a la província de Lleida, veurem que les europees van tenir 119.977 vots totals, d’un cens total de 302.803, és a dir, va tenir una participació del 39,6%, mentre que a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig van ser de 168.836, llavors va votar el 56,4% del cens. Entre unes eleccions i altres ha votat un 16,8% menys.

Per partits. Després del resultat que han aconseguit a les europees del 9 de juny s’hi indica entre parèntesi el resultat que va aconseguir el mateix partit a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. El PSC ha aconseguit a les europees 28.368 vots (34.250), el PP 14.573 (15.282), Junts 32.642 (50.615), ERC 23.038 (27.257), Vox 7.197 (10.407), Comuns Sumar 2.574 (3.584) i PACMA 1.004. En aquestes eleccions no hi participaven ni Aliança Catalana, que a les eleccions al Parlament del 12 de maig va treure a la província de Lleida 12.966 vots, ni la CUP, que va treure a Lleida 7.081 vots.

D’altra banda, el partit artefacte del controvertit Alvise Pérez, “Se acabó la fiesta”, ha aconseguit a la província de Lleida 2.755 vots, gairebé la meitat a la ciutat de Lleida (1.135).

Entre unes eleccions i altres, en percentatges, el PSC perd un 17,2% dels vots, el PP un 4,64%, Junts perd el 35,51% dels vots, ERC el 15,5%, Vox el 31%, Comuns el 28,2% dels vots.

En fidelitat, a la província de Lleida guanyarien els votants del PP, que a més seria l’únic partit que té una pèrdua inferior a la pèrdua de votants totals entre les dues eleccions, marcada per la participació, que entre les eleccions al Parlament i les Europees és del 16,8%, mentre que el PP té una caiguda “només” del 4,6%.

La curiositat, que ja no és tanta curiositat, és que el Pacma torna a superar a un Ciutadans que desapareix del mapa definitivament, aconseguint només a la demarcació de Lleida menys de 200 vots. I l’altra és que Podemos, malgrat que no pot entrar a la comparativa amb les eleccions al Parlament perquè no s’hi va presentar, a Lleida ciutat ha tret més vots que Comuns Sumar (2.631 contra 2.574).

De la resta de vots, com els nuls i els vots en blanc, a les europees es se'n van registrar 966 dels primers i 1.089 dels segons. Mentre que a les del Parlament de Catalunya hi va haver 2.205 vots nuls i 2.723 en blanc.