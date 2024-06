Sant Antoni torna a desembassar i Oliana i Rialb sumen 300 hm³

Les últimes pluges han emplenat el pantà de Sant Antoni, a la Noguera Pallaresa, que es troba al 100% de la seua capacitat, fet que va motivar que ahir Endesa tornés a obrir una de les comportes. Des de les 10 del matí de dilluns el pantà alleuja 72 metres cúbics per segon i la previsió és que continuï fent-ho durant tota la jornada d’avui, segons van informar fonts de la companyia que l’explota per a la producció elèctrica.

A la conca de la Pallaresa, el pantà de Terradets està al 94,9% de la capacitat i Camarasa al 86,5% amb més de 141 hectòmetres cúbics.Pel que respecta a la conca del Segre, els pantans d’Oliana i Rialb sumen gairebé 300 hectòmetres cúbics. El primer està al 92,6% amb 78 hectòmetres cúbics, mentre que Rialb està al 55% amb 221,4 hectòmetres cúbics. Aquest embassament té 180 hectòmetres cúbics més que fa un any per aquestes mateixes dates. El Canal d’Urgell estudia donar un cinquè reg en els propers dies, una reclamació que ja ha posat a sobre de la taula la plataforma Manifest del Gran Urgell, que considera que els dos embassaments emmagatzemen prou recursos.Pel que respecta als embassaments de la Noguera Ribagorçana, Canelles està al 32,2% amb gairebé 220 hectòmetres cúbics i n’ha guanyat 10 més en l’última setmana. Amb tot, està molt per sota de la seua capacitat mitjana malgrat que té 112 hectòmetres cúbics més que fa un any a mitjans de juny. Pel que fa a Escales, està al 93,5% de la capacitat i Santa Anna al 84,7%. Quant als embassaments de Lleida a les conques internes, la Llosa del Cavall està al 27% i Sant Ponç al 34,4%.