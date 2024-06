El Canal d'Urgell posposa el cinquè hidro a l'espera de més reserves

La junta de govern del Canal d’Urgell va acordar ahir per unanimitat posposar el cinquè reg, o hidro, almenys una setmana a l’espera que augmentin les reserves als embassaments del Segre, Oliana i Rialb. Segons el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, les últimes pluges que es preveu que continuïn en els propers dies permeten retardar la concessió d’un nou hidro o reg. Així mateix, va indicar que seria prudent sumar uns altres 16 hm³ als més de 301 que en l’actualitat hi ha, ja que encara queden el juliol i l’agost, els mesos més importants de la campanya de regs. A més, cal assegurar prou aigua als embassaments al setembre, quan acabi la campanya. Actualment, Oliana es troba al 91,1% de la seua capacitat amb 77,5 hm³, mentre que Rialb està al 55,4% amb 223,69 hm³ emmagatzemats. No obstant, a aquesta xifra cal restar uns 50 hm³, entre els quals es troben els destinats a assegurar els proveïments de boca, el cabal ecològic i els inservibles del fons d’Oliana pels llots.

La decisió de la junta de govern xoca amb les exigències de la plataforma del Manifest Gran Urgell que reclama que es doni ja aquest cinquè reg ja que considera que hi ha prou reserves al sistema. Ros va indicar que les reserves de neu ja s’han esgotat a la capçalera del Segre, igual com en les de la Noguera Pallaresa, tot i que encara queden uns 30 hm³ a la de la Ribagorçana. No obstant, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es preveuen noves nevades en els propers dies per sobre dels 2.000 metres al Pirineu, una cosa inusual per a aquesta època de l’any, fet que podria afegir noves reserves als sistemes de reg de Lleida.

Per la seua banda, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va advertir ahir de més pluges intenses a les capçaleres dels rius Segre i les dos Nogueres que poden assolir entre els 15 i 20 litres per metre quadrat en menys d’una hora. Per aquesta raó, adverteix de la possibilitat d’avingudes sobtades en cursos menors i barrancs dins de les comarques de muntanya, per la qual cosa demanen precaució als que circulin per vies secundàries.