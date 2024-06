Mor una motorista en un xoc frontal a la C-26 a Olius

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una dona de 63 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquest dimecres al matí en xocar la motocicleta que conduïa contra una furgoneta a la C-26 a Olius, al Solsonès. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït per causes que s'investiguen quan faltaven pocs minuts per a les 11 del matí a l'altura del punt quilomètric 110,3.

En l’accident, hi han treballat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, primer s’ha tallat totalment la via i després s’ha establert pas alternatiu.