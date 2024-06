Municipis del Segrià comparteixen borses de treball per a inspectors de salut i vigilants

Set ajuntaments del Segrià s’han unit per crear borses de treball mancomunades de manera que puguin cobrir de forma àgil determinats llocs de treball que necessiten però que de forma separada és més complicat que puguin assumir. Es tracta dels consistoris d’Aitona, la Granja d’Escarp, Torres de Segre, Torrefarrera, Alguaire, Rosselló i Soses i els treballs que necessiten cobrir són ara per ara els d’inspector de sanitat i de vigilant municipal. També de tècnic superior d’educació infantil (TEI).

Segons fonts municipals, el conveni sobre les borses de treball intermunicipals es troba en fase d’aprovació pels plens de cada ajuntament. La idea és que si un requereix cobrir una plaça ho faci extensiu als altres sis en cas que hi estiguin interessats perquè s’obri una borsa.En el cas dels inspectors de salut pública, la seua tasca és un dels serveis mínims que la llei catalana atribueix als ajuntaments però els petits municipis (com els set d’aquest projecte) no poden assumir la creació d’una plaça d’inspector, per la qual cosa durant uns anys aquest treball el va exercir la conselleria de Salut. Fins que, amb motiu de la pandèmia, va deixar de renovar els contractes amb els ajuntaments amb aquesta finalitat.El mes de gener passat, a consultes d’aquest diari arran d’un reportatge sobre els llimbs en què es troben les inspeccions dels locals minoristes en l’actualitat, la conselleria es va comprometre a buscar una solució, però de moment no ha arribat. De manera que, en aquest cas, l’ajuntament d’Aitona ha aprovat les bases del concurs i la convocatòria per obrir una borsa d’inspectors de sanitat per als establiments. Gairebé la totalitat dels ajuntaments de Lleida s’han quedat sense inspeccions ordinàries de bars i restaurants, amb l’excepció de Lleida ciutat, que després d’acabar els convenis amb la Generalitat va contractar un inspector que porta a terme les revisions d’ofici.Els ajuntaments petits afronten dificultats semblants en la recerca d’agents o vigilants municipals i en la designació dels tècnics d’educació infantil (TEI) de les llars d’infants municipals. En el cas dels vigilants municipals, els ajuntaments han percebut que tenen una alta mobilitat i amb les borses de treball pretenen facilitar el flux de contractacions. Anteriorment, altres ajuntaments havien plantejat compartir policia municipal atesa la seua petita mida per separat, però mai no va prosperar.

Amb la creació d’aquests espais d’ocupació mancomunats, les corporacions s’estalvien tràmits i els candidats, sotmetre’s a un examen a cada ajuntament. Aquests tres concursos han anat a càrrec ara per ara del mateix consistori, el d’Aitona, però s’espera que hi hagi noves convocatòries per a altres àrees a càrrec d’altres municipis.