El Canal d'Urgell dona un cinquè reg al créixer les reserves per les pluges

El Canal d’Urgell va anunciar ahir a tots els síndics que ja hi ha disponible un cinquè reg del qual els pagesos poden fer ús. Així ho va assegurar el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que va justificar aquesta decisió per les contínues pluges que s’han registrat durant aquests darrers dies a les capçaleres del Segre i la Valira, el seu afluent.

Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, (CHE), els embassaments del Segre tenen emmagatzemats 306 hectòmetres cúbics, la qual cosa suposa que s’ha guanyat més d’un hectòmetre cúbic al dia. Oliana té una reserva de 76,33 hectòmetres cúbics i està a més del 90% de la capacitat, mentre que Rialb ja voreja el 57% amb prop de 300 hectòmetres cúbics. Aquest embassament ha registrat un increment de 180,9 hectòmetres cúbics respecte a aquestes mateixes dates de l’any passat en plena sequera, que va comportar donar aigua només als fruiters per garantir-ne la supervivència al principi i després la producció. Van quedar-ne al marge farratges i cereals. Ros va indicar que, ara, no es descarta aprovar aviat un sisè reg. No obstant, el Segre segueix en alerta a l’espera que arribin més reserves a Rialb. Pel que fa a la Noguera Ribagorçana està en prealerta pendent que Canelles també acumuli més aigua, i la Pallaresa ha arribat a la normalitat.

Ros va indicar que la junta de govern està donant els regs amb força prudència ja que encara queden els mesos de juliol i agost, els més importants dins de la campanya al ser els de més consum, per la qual cosa s’han de gestionar les reserves amb prudència per mantenir els nivells de cara a l’any que ve.

L’estany Xic de Basturs, al cent per cent

L’estany Xic de Basturs, al Jussà, està al 100% de capacitat, cosa que no passava des de feia més d’un any i mig. La sequera va assecar l’estany, que s’ha recuperat gràcies a les pluges dels últims dies. Pel que fa a l’estany Gran, ha sortit dels nivells mínims que van obligar a començar l’any amb campanyes per salvar peixos i la falta d’aigua va amenaçar la biodiversitat de l’indret.■ El detingut com a presumpte autor del robatori de 61 pales de reg en el mateix nombre de preses de séquia de la col·lectivitat de regants número 5 del Canal d’Urgell, que va provocar la pèrdua de 15.000 metres cúbics d’aigua del sistema de regadiu, s’ha situat com a candidat a estrenar l’aplicació a Lleida de l’article 247 del Codi Penal, que tipifica com a delicte la conducta de qui “sense trobar-se autoritzat, distragués les aigües d’ús públic o privatiu del seu curs, o del seu embassament natural o artificial”. La pena que contempla el Codi és una multa de tres a sis mesos, és a dir, de 180 a 72.000 euros en funció de la capacitat econòmica de l’autor. “El malbaratament de l’aigua està inclòs en la denúncia que hem presentat”, va explicar el president de la col·lectivitat, Jaume Pedrós.

Candidat a ‘estrenar’ el delicte de malversació de cabal hídric

