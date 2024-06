Dos rescats a l'Alt Urgell i el Sobirà

El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat va rescatar ahir un excursionista i un escalador accidentats. La primera actuació es va produir cap a les 09.15 hores a Ribera d’Urgellet, on un escalador va caure mentre feia la via de la Veu del Riu i va haver de ser evacuat a l’Hospital de la Seu d’Urgell amb ferides de diversa consideració. Hores després, a les 13.00, van rescatar una persona que va tenir un accident mentre feia una ruta per la zona de l’estany Gerber, a Alt Àneu.