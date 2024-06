Accidents amb nou ferits als Plans de Sió, Cubells i la Granadella

Els cinc ocupants d’un vehicle van resultar ferits, un dels quals de gravetat, ahir de matinada al patir una sortida de via a la carretera YNG-15 a Cubells. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 1.18 hores després de produir- se un accident en aquesta via al punt quilomètric 1,6. Fins al lloc també es van traslladar patrulles dels Mossos i ambulàncies del SEM, que van evacuar els ferits a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Per una altra banda, un motorista va resultar ferit ahir al matí al patir una caiguda a la carretera C-233 a Granadella. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 8.31 hores i es van activar dos dotacions dels Bombers. El ferit va ser evacuat pel SEM a l’Arnau.

Així mateix, un altre motorista va patir una sortida de via a la carretera L-303 als Plans de Sió. Els Bombers van rebre l’avís a les 12.08 hores després d’una trucada al 112 i fins al lloc també es van activar unitats del SEM i dels Mossos. El motorista va resultar ferit i evacuat a un centre sanitari.

També ahir a la tarda, dos persones van resultar ferides, una de les quals de gravetat, en una sortida de via d’un cotxe que va bolcar a la carretera L- 310 als Plans de Sió en direcció Guissona. Fins al lloc de l’accident es van desplaçar tres dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos. Els ferits van ser evacuats a l’Arnau.