Aran demana representació directa al Parlament i un nou finançament

Com cada 17 de juny, la Val d'Aran va celebrar ahir la festa nacional, que commemora la reinstauració del Conselh el 1991. La síndica d'Aran, Maria Vergés, va reivindicar en el discurs un nou model de finançament, així com representació directa al Parlament de Catalunya en un acte al qual va assistir el seu nou president, Josep Rull.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va anunciar ahir que el Conselh treballa en una nova proposta de finançament, amb l’objectiu de garantir l’autogovern aranès i el funcionament de les competències traspassades per la Generalitat en els últims anys. Ho va fer en el marc de la celebració de la Hèsta d’Aran, que commemora cada 17 de juny la restitució de la màxima institució aranesa i la recuperació de l’autogovern l’any 1991. Vergés va reclamar també representació directa al Parlament a través d’un diputat electe pels aranesos i va afirmar que per consolidar el seu autogovern fa falta “un correcte desplegament competencial; un sistema de finançament just i lleial i respecte entre les institucions”. Van assistir a la Hèsta d’Aran el nou president del Parlament, Josep Rull, la vicepresidenta del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Laura Vilagrà, i el president del grup parlamentari del PSC, Salvador Illa, a banda dels membres del Conselh i altres autoritats.

Per la seua part, Vilagrà va assegurar que “durant aquesta legislatura hem avançat molt en el traspàs de competències” i va explicar que el Govern ha millorat el finançament incondicionat en 2,7 milions d’euros per afrontar el moment “especialment fràgil” que viu la llengua aranesa. “Hem de garantir que les futures generacions puguin parlar, escriure i llegir en aranès, per això, des del Govern hem incrementat en 200.000 euros la dotació econòmica”, va explicar. Pel que fa a Rull, va dir que el Parlament “està obert a tothom i ens esforçarem junts perquè la realitat aranesa es tingui en compte en els treballs parlamentaris amb respecte, lleialtat institucional, complicitat i empatia”, i va assegurar que “Catalunya entén i respecta la plurinacionalitat”. Tant la vicepresidenta del Govern com el president del Parlament van fer part de la seua intervenció en aranès per mostrar la implicació de les institucions catalanes amb la llengua de la Val d’Aran.

“Donar sang és un acte generós i que genera responsabilitat i ètica”

L’Associació de Donants de Sang de la Val d’Aran va ser reconeguda ahir amb el Premi 17 de Junh de la Hèsta d’Aran, que distingeix col·lectius i entitats pels seus serveis prestats a la Val d’Aran en diferents aspectes de la vida econòmica, social, cultural o esportiva i dignificant el seu entorn. La directora del Servei Aranès de Benestar i Salut, Maria Àngels Borràs, va remarcar que “malgrat els avanços tecnològics, la sang humana encara no es pot fabricar” i va dir que donar-ne “és un acte generós i que genera consciència ètica i responsabilitat”.L’entrega del premi va tenir lloc durant l’acte institucional al Santuari de Mijaran, en el qual també es va reconèixer la perseverança del poble aranès per preservar i recuperar el patrimoni cultural, històric i lingüístic. En aquest sentit, la festa nacional va començar a les portes del Conselh amb una desfilada dels penons portats pels representants de cada terçó fins al santuari. Les colles locals de danses tradicionals araneses van rebre allà les autoritats amb un ball. Una vegada finalitzat l’acte institucional, les colles van tornar a ballar, i van animar fins i tot la síndica d’Aran (Unitat d’Aran), que va ballar amb Salvador Illa, i el president del Parlament i la vicepresidenta del Govern, que van ballar amb membres de les colles. Els actes per celebrar la Hèsta d’Aran seguiran durant tota la setmana.