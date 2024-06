L’exalcaldessa de Ponts d’ERC, Solés Carabasa, es perfila com a nova delegada del Govern a Lleida

Solés Carabasa, exalcaldessa de Ponts, es perfila com a nova delegada de la Generalitat a Lleida després que Montse Bergés deixés el càrrec després de prendre possessió com a diputada al Parlament la setmana passada. Solés Carabasa va ser primera edil de Ponts arran d’una moció de censura votada un any després de les eleccions municipals del maig del 2019 contra l’alcalde de Junts, Josep Tàpies.

A falta de confirmació per part de l’Executiu, Carabasa assumirà el càrrec en els propers dies. El govern d’ERC en funcions no preveia inicialment nomenar un substitut de Bergés. Tanmateix, ara preveu nomenar delegat a Lleida, així com a Girona i les Terres de l’Ebre. En aquest últim cas, Adam Tomàs substituirà Albert Salvadó al capdavant de la delegació després del nomenament com a diputat autonòmic. Els tres càrrecs seran provisionals mentre no es constitueixi el nou Govern de la Generalitat.