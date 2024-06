Dos rius arribaran a final de juny amb neu a les capçaleres, cosa que feia anys que no passava

Les capçaleres de la Noguera Ribagorçana i de l’Éssera arribaran a finals del mes de juny amb reserves de neu a les capçaleres, la qual cosa feia anys que no ocorria, i que no passarà en les del Segre i la Noguera Pallaresa, on les últimes geleres acaben de liquar-se d’aquí uns dies.

En els dos rius, que comparteixen junta d’explotació en la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), quedarà una mica més de 21 hm3 de neu a partir de dilluns.

Totes les conques de Lleida ja han superat el 50% de la seva capacitat total, i la meitat dels pantans de Lleida ja superen el 90% de les reserves. Els pantans que es troben a més del 90% són tots els de la conca de la Noguera Pallaresa: Talarn (Sant Antoni), que es troba al 97%, Terradets, que està al 95% i Camarasa, que ha assolit el 92%. La conca de la Pallaresa suma 400 hectòmetres cúbics, el 95% de tota la seva capacitat.

A la conca del Segre, Oliana es troba al 92%, quan fa quinze dies estava al 81%. Rialb està al 57%, després de molts mesos sense arribar a la meitat de la seva capacitat. En total, la conca del Segre es troba al 64% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

A la conca de la Ribagorçana: Escales ha pujat gairebé un 10% en quinze dies, i ja arriba al 91%, Canelles segueix pujant poc a poc gràcies al desembassament de Pont de Montañana, i assoleix el 34% de la seva capacitat, i més avall Santa Anna es manté estable amb un 84%. En total la conca de la Ribagorçana suma un 53% de la seva capacitat, amb 566 hectòmetres cúbics d'aigua.

I finalment Mequinensa suma 1.160 hectòmetres, que són el 84% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

El Solsonès, menys restricció

El Govern va aprovar ahir que el sistema Ter-Llobregat passi de fase d’excepcionalitat a alerta, segons va acordar la comissió interdepartamental de la sequera. La decisió està motivada per la recuperació de les reserves d’aigua, que estan al 38,5%, amb 236 hectòmetres cúbics en aquest àmbit i que a Lleida es limita a set municipis del Solsonès fins ara en excepcionalitat: Solsona, Navès, Riner, Olius, Clariana de Cardener, Guixers i Pinós.

Així mateix, es mantenen en alerta els municipis a la capçalera del Llobregat: Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Gósol (Berguedà). En aquests municipis, les limitacions reduiran el consum normal un 30% per a usos recreatius que impliquin reg i un 5% per a altres usos, un 25% per al reg agrícola, un 10% per a ramaderia.