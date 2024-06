L’Associació TDAH (trastorn per dèficit d’atenció) i TEAF (trastorn de l’espectre alcohòlic fetal) de Lleida va oferir ahir una formació a la comissaria dels Mossos de la Seu per saber com actuar davant de persones que pateixen TEAF. Van explicar la importància d’“atansar-s’hi amb tranquil·litat, no tocar-les sense el seu consentiment, utilitzar un to de veu baix i saber que la maduresa és menor a la de l’edat biològica”.