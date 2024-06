La xarxa que operava a Puiggròs i Tàrrega tenia 18 tones d'haixix

L’organització criminal desmantellada el passat 11 de juny amb escorcolls a diverses localitats catalanes, entre les quals Puiggròs i Tàrrega, com va avançar SEGRE, és l’entramat més gran intervingut pels Mossos d’Esquadra que introduïa haixix a Catalunya per via marítima. La Policia catalana va fer balanç ahir de la investigació que portava a terme amb el Servei de Vigiliància Duanera de Catalunya, amb la detenció de 40 persones, dos de les quals a Puiggròs; la detecció de 19 desembarcaments i la confiscació de més de 18 tones d’aquesta droga. La xarxa estava formada per dos organitzacions criminals, una de les quals assentada a Màlaga, que s’hauria coordinat amb un grup establert a Catalunya per dur a terme amb èxit els desembarcaments.

Els Mossos van alertar de l’augment de les operacions d’aquest tipus a Catalunya, que van atribuir a la pressió policial al sud de l’Estat. Així, van assenyalar la preocupació en aquest sentit i van dir que es destinaran més recursos per combatre-les. De les organitzacions desmantellades, van destacar que estaven molt jerarquitzades, organitzades i formades per professionals, que a més utilitzaven armes considerades de guerra, com fusells, per garantir la seguretat dels desembarcaments. Així mateix, comptaven amb una important capacitat econòmica, tenint en compte que una embarcació utilitzada per al transport de la droga pot arribar a costar fins a 200.000 €, i de magatzems per guardar l’haixix per tot Catalunya. Sobre això, el cap de l’Àrea Central de Crim Organitzat dels Mossos, l’inspector Antoni Salleras, va assenyalar que el transport i la introducció de grans quantitats d’haixix “torna a Catalunya” després de l’auge d’entrada de droga de principis del 2000. “Aquest escenari despunta més perquè l’activitat d’aquestes dos organitzacions no l’havíem vist mai”, va constatar. Així mateix, va assenyalar que Catalunya “s’ha convertit en una zona molt atractiva” per introduir haixix.