Més control en pantans i rius de sis municipis

Les pluges d’aquesta primavera han recuperat rius, rierols i embassaments de la comarca després de mesos de sequera i ara sis ajuntaments temen una allau de banyistes i visitants a l’estiu. Són els de la Coma i la Pedra, Navès, Odèn, Castellar de la Ribera, Lladurs i Guixers. Tots aquests ja treballen per intensificar la vigilància i controlar l’accés motoritzat al medi natural i evitar abocaments incontrolats i el pas en propietats privades i protegides.

La zona de l’Aigua d’Ora és la que més preocupa, segons va explicar l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont. L’objectiu és augmentar el control, i per poder-ho fer es preveu comptar amb l’assistència de quatre informadors que es contractaran a través de Forestal Catalana, dos fins al proper mes d’octubre i dos més fins al novembre. Tanmateix, aquests treballadors només tindran potestat per advertir que s’està cometent una infracció. Els ajuntaments pretenen comptar també amb persones que, a més de vigilar, puguin aixecar actes d’infraccions, com a primer pas perquè els municipis multin. Els consistoris delegarien en la Diputació el cobrament de sancions.

L’alcalde de Guixers, Jordi Selga, que també és president de la nova comissió per regular l’accés motoritzat a espais naturals de la comarca, també es va mostrar partidari d’augmentar la vigilància amb agents que puguin aixecar acta d’infraccions. De fet, l’ajuntament ja ha convocat una plaça per comptar amb un guarda rural. Les precipitacions han revertit la situació de sequera de fa mesos i pantans com la Llosa del Cavall i Sant Ponç, sota mínims el 2023, recuperen cabals. El primer és al 27,5% i el segon, al 34,7% (més informació a la pàgina 11).