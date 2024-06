La detinguda a Alcarràs confessa que va escanyar la víctima

La veïna d’Alcarràs de 62 anys detinguda dijous pels Mossos d’Esquadra acusada de matar un home de 41 anys (vegeu SEGRE d’ahir) va confessar que va utilitzar un cable o un cordó per escanyar la víctima, segons fonts properes a la investigació. Pel que fa a la relació entre tots dos, els Mossos van matisar ahir que no es podia confirmar que tinguessin una relació de parella, com es va indicar inicialment. Se sap que la presumpta homicida havia llogat feia un parell de mesos una habitació del pis, a l’avinguda Vallmanya, a la víctima.

Pel que fa als fets, val a recordar que els serveis d’emergència van ser alertats a les 18.14 hores de dijous d’un possible suïcidi –presumptament un home que s’havia penjat–, per la qual cosa aquesta va ser la primera hipòtesi que van estudiar els Mossos d’Esquadra. La víctima tenia un cable o cordó al voltant del coll, per la qual cosa hauria mort per asfíxia. Tanmateix, la hipòtesi de l’autolisi va anar perdent força a mesura que passaven els minuts i els investigadors coneixien detalls del succés.

Davant les sospites i algunes evidències, els agents de la Unitat d’Investigació (UI) van derivar el cas a Divisió d’Investigació Criminal (DIC), que van determinar que no era un suïcidi sinó una mort violenta. El cadàver presentava signes de violència i tot apuntava que al domicili s’havia produït una baralla prèvia. A més, la inquilina va caure en diverses contradiccions i va confessar a un veí que havia estat ella, sortint fins i tot al balcó, des d’on va cridar: “L’he matat, l’he matat”, segons van explicar testimonis. Davant d’això, van arrestar la dona com a presumpta autora d’un delicte d’homicidi. Es preveu que entre avui i demà passi a disposició judicial.

Respecte a l’arrestada, es tracta d’una dona de 62 anys de nacionalitat espanyola que tindria algun tipus de trastorn i havia causat diversos incidents incívics a l’edifici, com tirar escombraries des del balcó. També indaguen com es va produir el crim. Sospiten que la víctima podia no trobar-se en conduciones per defensar-se contra la dona, ja que ell era molt més jove (21 anys de diferència) i de complexió més forta.