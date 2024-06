Aragó retalla mestres en nou escoles que atenen vint-i-cinc pobles

Les retallades en els serveis públics rebroten amb intensitat quan fa menys d’un any que va arribar al poder l’actual Govern d’Aragó PP-Vox que presideix Jorge Azcón: la conselleria d’Educació, Ciència i Universitats que dirigeix Claudia Pérez Forniés ha comunicat a nou centres escolars que atenen nens de 25 pobles la retallada de gairebé divuit places de mestres per al curs que ve, segons indica la informació a la qual ha tingut accés SEGRE.

Es tracta de les restriccions de personal que ja han transcendit després que en els últims dies l’executiu hagi començat a comunicar-les als centres perquè els equips directius les tinguin en compte a l’hora de planificar el curs vinent, encara que tant a la comunitat educativa com als ajuntaments existeix el convenciment que les retallades de personal seran encara més grans.Els que ja es coneixen resulten especialment intensos als CRA, els centres rurals agrupats, una fórmula que permet a les escoles dels petits municipis compartir professors de matèries com a educació física, idiomes, música i religió i especialistes en pedagogia terapèutica i també en audició i llenguatge (similars a les ZER a Lleida).Les retallades a l’entorn dels CRA inclouen 2,5 jornades de mestre a El Trébol (Binacet, Esplucs, Sant Esteve i Vallcarca), tres a Altorricó (aquesta localitat, el Gaió i Vensilló), 3,25 a La Candeleta (Sanui, El Grau, Estada, Estadella, Fonts i Naval) i 0,25 a Albeos (Albalat, Bellver i Ossó). Per un altre costat, Educació també suprimirà quatre jornades al col·legi María Moliner de Fraga, 2,5 a Benavarri, 1,5 a Alcolea, una de 0,2 a Areny i una més de 0,25 a Montanui, que cobreix aquesta població i Aneto, Forcat, Noals, Ginast, Vinyals, Escané, Bono, Benifonts i Estet.

Els ajuntaments esclaten per la falta d’efectius als centres sanitaris

“Volem traslladar la preocupació i malestar (...) per la situació de carestia de professionals i la minva en l’atenció sanitària a la població referent de la zona”, denuncien els alcaldes dels municipis que depenen del centre de salut de Tamarit, que atén fins a 7.500 habitants de vuit localitats diferents.

Fa mesos que l’atenció sanitària pateix un clar procés de deteriorament a les comarques de la Franja, en les quals la minva dels efectius, la proliferació de places vacants de metge i d’infermer i l’absència (escassetat en el millor dels casos) de reforços se superposen amb la reducció de l’atenció als consultoris locals i la tendència al bloqueig dels centres de salut.Els alcaldes d’aquesta àrea van llançar una crida a la conselleria de Sanitat que dirigeix José Luis Bancalero “perquè millorin la planificació i la redistribució de professionals amb l’objectiu últim de poder atendre tota la comunitat i garantir així una sanitat de qualitat i propera”.El consell de salut de la zona de Binèfar, que inclou cinc municipis amb més de 12.000 veïns, porta més de dos mesos esperant que Sanitat respongui a una carta en la qual demanaven que, “amb caràcter urgent, prenguin totes les mesures necessàries per poder cobrir les vacants existents (...) amb la previsió de les pròximes vacants” per “garantir la mínima qualitat assistencial”.A Fraga, on el consell de Salut, que es reuneix dimecres, les crítiques se centren en el centre d’especialitats, directament dependent de l’hospital de Barbastre i en el qual l’escassetat de plantilla està provocant retards tant en les primeres cites com en el seguiment dels pacients que hi ha. El PSOE de la capital del Baix Cinca va mostrar la seua preocupació pel previsible deteriorament del servei a curt termini amb l’inici de les vacances.