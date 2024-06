Instal·len malles per evitar que caiguin roques al santuari del Salgar

Els treballs per evitar nous despreniments de roques a la muntanya del Salgar i protegir el santuari de Santa Maria han començat amb la instal·lació de xarxes als pendents, segons va explicar l’alcaldessa de Foradada, Maricel Segú. Aquesta actuació arriba un any després que, a finals del 2022, una esllavissada provoqués danys al monestir i l’ajuntament el clausurés per precaució juntament amb l’accés al temple, que rep molts turistes i feligresos.

La intervenció abasta una àrea de més de 1.200 metres quadrats de muntanya, entre el monestir i l’última cova cap a Rubió de Baix. Els operaris retiren les roques amb més inestabilitat i risc de desprendre’s, detectades arran d’una inspecció amb drons, i instal·len malles metàl·liques amb ancoratges de seguretat. Van començar fa unes tres setmanes, després d’un estudi detallat de la zona i es preveu que el proper mes de setembre es puguin obrir tant l’accés com el santuari, en el qual es repararà la teulada on les roques van causar un forat al porxo.Segons l’alcaldessa, l’inici de les obres s’ha vist condicionat per la necessitat de protegir l’hàbitat de l’àliga cuabarrada, una au protegida que ha niat a la muntanya en els darrers anys. “Els observadors han constatat que ara no hi ha presència d’aquest ocell, per la qual cosa la intervenció es farà de la forma més ràpida possible”, va explicar. Les obres costaran més de 147.000 euros, que finança majoritàriament la Diputació. La resta del pressupost la sufraga l’ajuntament. El santuari està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).