Protestes a Mollerussa per demanar millores al refugi d'animals - J.GÓMEZ

Prop de cent persones es van concentrar ahir a Mollerussa per demanar a l’ajuntament millores bàsiques al refugi d’animals. Organitzat per Adopta’m Mollerussa, els manifestants van recórrer un tram de l’N-II, des del passeig la Salle fins a la plaça de l’Ajuntament així com les places del centre. L’entitat es reunirà amb el consistori el dia 2 i posteriorment decidiran si passen a gestionar el servei de forma privada.