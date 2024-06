Explosió d'una caldera sense ferits a la paperera Alier de Rosselló

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir al matí en un incident a l’empresa paperera Alier de Rosselló provocat per l’explosió d’una caldera. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 12.36 hores. L’aparatós incident, que va provocar una columna de fum, no va causar cap ferit. Els efectius que van acudir a la firma al Camí de Benavent van revisar tota la instal·lació i van ventilar l’empresa. D’altra banda, els Bombers van sufocar un incendi de vegetació agrícola a Salàs de Pallars. Fins al lloc es van desplaçar sis dotacions, que van donar per controlat el foc poc després i que va afectar una petita superfície d’una zona de camps agrícoles. Per un altre costat, a Alcoletge, també hi va haver un altre petit incendi de vegetació a l’exterior d’un magatzem. A Balaguer, un foc va cremar de matinada un contenidor al carrer del Pont.

A començaments de setmana, un incendi va calcinar dos naus situades al polígon Les Canals. L’operatiu va implicar l’activació de vint-i-una dotacions i seixanta efectius.