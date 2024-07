Els treballadors de la recollida d'escombraries de pobles del Segrià anuncien una vaga indefinida

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plantilla que s'encarrega de la recollida d'escombraries de diversos municipis vinculats al Consell Comarcal del Segrià ha anunciat una vaga indefinida a partir de la segona quinzena de juliol. En un comunicat emès per UGT, es denuncia les "condicions laborals precàries" que han d'afrontar els treballadors des que a principis d'any un incendi va cremar les seues instal·lacions.

L'incendi va tenir lloc el 6 de gener passat a la nau que la UTE FCC-ARNÓ tenia a Alcoletge i va afectar la meitat dels vehicles que feien servir per a la recollida de brossa, entre altres. "Tot i que reconeixem que l'empresa està fent tot el que pot per reduir l’impacte de la situació i que sabem que el Consell Comarcal té la feina avançada, considerem que no és suficient". Així, reclamen que es compensi econòmicament una plantilla "esgotada" que fa "sis mesos que suporta el pes i la responsabilitat d'evitar que la brossa es quedi sense recollir, sacrificant la seva salut", assenyalen en el comunicat. En aquest sentit, els treballadors asseguren que l'incident del gener els ha obligat a fer "rutes més llargues i més hores en uns camions més vells que pateixen avaries diàries".

En l'incendi, tal i com va publicar SEGRE, van quedar completament calcinats dos camions i vuit més van resultar afectats per les altes temperatures. El foc es va declarar al voltant de les 20.30 hores.