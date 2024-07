Incapacitat total per fibromiàlgia per a una lleidatana de 40 anys

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha concedit la incapacitat permanent absoluta a una lleidatana de 40 anys que pateix fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (SFC) en el seu grau màxim. El tribunal revoca la sentència del jutjat Social número 2 de Lleida, que va desestimar la seua demanda considerant que no tenia cap grau d’incapacitat. El TSJC fixa una base reguladora de 926 euros amb efectes a 12 de març de 2022, quan l’afectada, representada per l’advocat Josep Miquel Moragues, de Despatx Moragues, tenia 38 anys. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant del Suprem.

La dona, administrativa de professió, va presentar una demanda davant del jutjat Social 2 de Lleida després que l’Institut Nacional de la Seguretat Social en rebutgés la petició. El jutge la va desestimar i va denegar concedir-li la incapacitat permanent “partint que les lesions no eren constitutives de cap grau” malgrat acreditar sengles graus quatre –el màxim– de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple. Davant d’això, la defensa de la dona va presentar un recurs davant de la sala Social del TSJC, que ha estudiat el cas i li ha donat la raó. La sala afirma que “ha quedat provat les patologies que afligeixen la demandant, fibromiàlgia IV i fatiga crònica IV confirmada amb proves d’esforç. Sensibilitat química múltiple en grau III. Síndrome ansiós depressiu de llarga evolució. Aixafamentcrònica de la vèrtebra D5. L’actora se sent ansiosa algunes vegades quan té un brot de dolor i fatiga”. Per això, “aquest quadre permet inferir la impossibilitat de la treballadora de realitzar qualsevol tipus d’activitat professional (...), en conseqüència, havent-se constatat patologies permanents amb rellevància, és procedent declarar la recurrent en situació d’incapacitat permanent absoluta”.

Calculen que hi ha entre 10.000 i 15.000 afectats a la demarcació

Es calcula que a les comarques de Lleida hi ha entre 10.000 i 15.000 persones afectades per fibromiàlgia; entre 300 i 600, per fatiga crònica, i entre 50 i 70 per sensibilitat química múltiple. Els experts assenyalen que la fibromiàlgia afecta el 3% de la població. Fibrolleida ha alertat d’un augment de persones afectades per fatiga crònica a causa de la covid. L’entitat assenyala que els processos d’incapacitat són molt complicats i que molts afectats es veuen obligats a deixar de treballar sense poder accedir a la baixa o la incapacitat. A més, destaquen que ha baixat l’edat mitjana dels afectats, que abans era d’entre 45 i 50 anys, i ara ja s’amplia des dels 25 als 60. A Lleida ja s’han dictat desenes de sentències que atorguen la incapacitat permanent absoluta.