Aquesta és la despesa diària del turista rural que visita la província de Lleida

Lleida se situa en el lloc 38 en un ranking estatal sobre la despesa diària del turista rural. Segons l'informe anual de l'observatori del turisme rural del que forma part Escapada Rural, cada viatger usuari de cases rurals a Lleida gasta al dia 83 euros, dels quals 30 en allotjament i 53 en altres despeses al territori, com ara productes locals, oci i restauració. La despesa per sis nits i quatre persones a Lleida és de 1.992 euros.

Les xifres equivalen a les de la mitja estatal. No obstant, hi ha destinacions com ara Zamora, Cáceres, Valladolid o Alaba, on el turista rural deixa entre 87 i 89 euros diaris.

Entre les províncies catalanes, la primera en despesa és Girona, amb 86 euros diaris, que se situa en el número 14 del ranking. En canvi, Tarragona i Barcelona estan per sota de Lleida, amb 83 i 82 euros diaris.

A Lleida hi ha actualment 695 establiments de turisme rural que ofereixen un total de 5.199 places.

Pel que fa a les comunitats autònomes, Catalunya es troba en novena posició, amb una variació respecte l'any anterior del 4,71%.

Són dades de l’Observatori de Turisme Rural 2023-2024, projecte d’investigació sobre turisme rural liderat per EscapadaRural, CETT-UB i Netquest que, en la seua 8a edició, analitza les respostes de prop de 10.000 viatgers rurals que van manifestar voler anar de turisme rural al llarg d’aquest any.