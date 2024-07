Pla per esterilitzar els gats de carrer i evitar que proliferin a la Pobla de Cérvoles

Fa temps que la creixent presència de gats als carrers de la Pobla de Cérvoles preocupa alguns veïns, que se senten molestos amb la seua presència i la seua proliferació, encara que també són del grat d’altres, atesa la freqüència amb la qual se’ls alimenta.

El consistori ha decidit finalment intervenir davant d’aquesta situació alineant-se amb el primer grup, per a la qual cosa ha aprovat inicialment un pla de control de població i gestió ètica de colònia felines del municipi, el contingut de les quals es troba en període d’informació pública perquè els veïns interessats puguin presentar al·legacions.

El document no es troba disponible al web del consistori, on sí que estarà, segons explica l’anunci oficial, una vegada hagi estat aprovat de manera definitiva. Això ocorrerà de manera automàtica si durant el període d’exposició pública la proposta inicial no registra al·legacions.L’alcalde, Ferran Borch, va declinar pronunciar-se sobre el projecte.El document contempla l’esterilització dels animals per evitar que continuïn proliferant, una cosa que els últims anys s’ha començat a fer en altres localitats com, entre d’altres, la Floresta, Isona o Agramunt.

Aquest tipus de pràctiques de control demogràfic requereixen la prèvia declaració de les colònies felines, en les quals també es regula el subministrament de menjar als animals. Segons van explicar veïns de la localitat, el freqüent subministrament de menjar als gats de carrer per part d’alguns habitants de la Pobla de Cérvoles ha estat un dels factors que més influència han tingut en la proliferació d’aquests animals.D’altra banda, alguns gats s’han instal·lat en algunes de les cases sense ús que hi ha a la localitat.

Energia verda per a l’autoconsum als equipaments públics del poble

Els equipaments públics de la Pobla de Cérvoles s’autoproveiran amb energia verda gràcies a les plaques fotovoltaiques que l’ajuntament preveu instal·lar a les teulades d’aquests edificis. El consistori ha donat llum verda al projecte, que preveu una inversió de 116.371 euros i contempla la instal·lació de solars fotovoltaiques per reduir la factura elèctrica municipal i ser autosuficients a través d’energia neta. Altres municipis de Lleida ja han implantat aquest sistema per estalviar a la factura i fins i tot ajuntaments del Segrià i les Garrigues han impulsat aquestes instal·lacions per proveir electricitat tant aquests immobles com d’altres del seu entorn. Es tracta de pobles com els Alamús, Torrebesses, al Segrià, i la Granadella, a les Garrigues, entre d’altres.