Condemnen l'escolapi que van enviar a Tàrrega i Balaguer després de ser apartat per abusos

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 22 mesos i mig de presó l’escolapi Josep Blay per tres delictes continuats d’abusos sexuals a nenes de 8 anys el 2009 a Alella, al Maresme. Les famílies van denunciar el cas el 2016, quan van conèixer que el pare era el coordinador de la catequesi de l’Escola Pia de Balaguer, com ja va informar SEGRE el 21 de juliol d’aquell any. Abans havia estat destinat a Tàrrega.

Els abusos van ocórrer el 2009 a Alella i, malgrat que l’Escola Pia i l’arquebisbat de Barcelona es van comprometre a apartar-lo de qualsevol contacte amb nens, el van enviar a Tàrrega (2010-2015) i Balaguer (2016), segons una investigació de TV3 i El Periódico. La seua vinculació amb Tàrrega ha estat acreditada amb una imatge de Nova Tàrrega, del Grup SEGRE.Josep Blay va abusar de tres nenes de vuit anys que feien catequesi a Alella. Les nenes ho van explicar als seus pares, que van parlar amb Blay, que ho va admetre i va afirmar que no ho tornaria a fer, i també ho van advertir als escolapis i a l’arquebisbat, que el van expulsar d’Alella i el van suspendre d’exercir com a capellà dins de la seua àrea. Les famílies van acordar que no el denunciarien si deixava de tenir contacte amb nens, però, sis anys més tard, van conèixer que era a l’Escola Pia de Balaguer, com ja va informar aquest diari, i van portar el cas davant de la justícia. A més, entre el 2010 i el 2015 va ser destinat a Tàrrega –diòcesi de Solsona–, on ja havia estat a la dècada dels 80. Jordi Vilà Font, provincial de l’Escola Pia, afirma a TV3 que “sí que és veritat que a Balaguer, quan va en algun moment determinat, li demanen que faci alguna celebració, sempre en context de famílies, mai quedant-se sol amb nens”. Tanmateix, abans que fos apartat de qualsevol tasca parroquial, va continuar fent celebracions. A la capital de l’Urgell va participar en actes com la benedicció del Diumenge de Rams del 2011, com va documentar Nova Tàrrega.

Té 84 anys i no ha estat expulsat ni ha deixat de ser sacerdot

El judici es va celebrar l’any passat als jutjats de Mataró. Va ser condemnat a una multa de 7.000 euros per tres delictes d’abusos continuats a menors. La sentència va ser recorreguda davant de l’Audiència de Barcelona, que l’ha elevat a 22 mesos i mig de presó. El tribunal fa responsables civils l’Escola Pia de Catalunya, congregació de Blay, i l’arquebisbat de Barcelona, com a responsable de la parròquia d’Alella. Li han aplicat la circumstància atenuant de dilacions indegudes i també han tingut en compte que té 84 anys. En aquest temps, Blay, que no ha arribat a ingressar a la presó, no ha deixat de ser sacerdot ni ha estat expulsat. Continua vivint en una residència de la congregació, que esperava que la sentència fos ferma per decidir quina sanció li imposen.