La Diputació estudia entrar a L'Energètica de la Generalitat

Els presidents de les quatre diputacions catalanes es van reunir ahir per abordar la possibilitat de formar part de L’Energètica, l’empresa de renovables de la Generalitat, per obtenir-ne subministrament i encarregar projectes d’energies netes i eficiència energètica. També van tractar la digitalització d’ajuntaments. D’altra banda, la Diputació s’ha reunit amb consistoris del Segrià i les Garrigues per tractar el desplegament de fibra òptica.