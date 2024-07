Comerços d'Almacelles surten al carrer durant la segona Open Night

Comerços d’Almacelles van sortir ahir a la nit al carrer amb motiu de la segona edició de l’Open Night, que va organitzar a la rambla Catalunya la Unió de Botiguers d’aquesta localitat del Segrià. Des de les 19.00 i fins a les 23.00 hores, el públic va poder trobar parades amb roba, complements i altres articles a preus rebaixats, així com activitats lúdiques per a nens i nenes, com atraccions inflables i un taller de pintar cares.