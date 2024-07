Més de 40 càrrecs electes de la coalició electoral de Junts i Impulsem es van reunir dijous a Ponts per acordar les seues prioritats per als ens locals durant el proper any. El seu portaveu, Manel Solé, va apuntar que “necessitem un millor servei de secretaris, donar cobertura al transport escolar no obligatori, més ajuts per a la conservació de camins i carreteres i celeritat a pagar subvencions ja atorgades”.