Reclamen una herència social que es va apropiar una dona

Nou entitats de Tàrrega –Congregació Pares Carmelites, Creu Roja, Associació de Dones Arrel, Associació Capella de Música, Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, Càritas, Associació Amics de l’Arbre, Orfeó Nova Tàrrega i Centre Cultural–, l’ajuntament i dos veïnes de la capital de l’Urgell encara no han rebut cap part de l’herència que els va llegar una veïna que va morir el 2009. Per aquests fets, va ser condemnada per apropiació una neboda de la donant per l’Audiència de Lleida. No han cobrat perquè la sentència encara no és ferma i ha estat recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El tribunal lleidatà va condemnar el maig de l’any passat la dona a indemnitzar amb 220.000 euros diverses entitats socials que havien de rebre part de l’herència de la seua tieta morta. Encara que només dotze dels afectats van reclamar els diners, el tribunal va considerar que s’ha de repartir 220.000 euros entre els 26 legataris que figuraven al testament que la dona va firmar davant de notari el 4 d’agost del 2008. Pel que sembla, el jutjat ja li ha retingut al voltant de 180.000 euros però l’acusació particular ha reclamat l’embargament cautelar del seu patrimoni perquè calculen que, amb els interessos, la indemnització final pot ascendir a uns 300.000 euros. De moment, les entitats continuen sense haver percebut cap quantitat al cap de 15 anys de la mort de la dona. La neboda va ser condemnada a pagar una multa de 5.400 euros per un delicte d’apropiació indeguda. Tanmateix, l’acusació particular, exercida per Lluís Padullés, va recórrer la sentència davant del TSJC –la Fiscalia també s’hi va adherir– per sol·licitar una petició de sis anys –com ja van fer davant de l’Audiència de Lleida– al considerar que l’acusada és autora d’un delicte continuat d’apropiació indeguda. La secció civil de l’Audiència va determinar l’any 2019 que la voluntat de la testamentària era que els diners procedents de dipòsits, valors i actius havien de ser llegats a les entitats legatàries.