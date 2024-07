Dos campaments infantils i càmpings evacuats per pluges

detail.info.publicated segre

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tempestes que van caure ahir a Lleida van obligar a evacuar dos campaments infantils i dos càmpings a l’Alta Ribagorça, on l’aigua va tallar l’accés a La Vall de Boí des de l'N-230 i va obligar a donar pas alternatiu en aquesta última carretera. El temporal va inundar carrers i va fer caure arbres a la capital i altres municipis del Segrià.

Un gran arbre caigut a Alcarràs.Amado Forrolla.

A Alcarràs es va esfondrar la nau industrial que acollia una empresa dedicada a muntar caixes per a fruita. Vent i pedra van provocar danys a fruita i cereals encara per avaluar. Els Bombers van participar a la tarda en l’evacuació d’escortes acampats en un prat de Llesp. Eren uns 40 menors i 25 monitors del Agrupament Pintor Viladrich de Fraga. Els van portar a l’institut del Pont de Suert per passar la nit. Passades les 22.00, van desallotjar uns altres 90 nens i nenes i uns 25 monitors del campament Toirigo de La Vall de Boí. Els van portar al local de la Confraria del Pont per pernoctar-hi.

L’avinguda Alcalde Rovira Roure de Lleida, negada.Amado Forrolla.

També es van evacuar per precaució dos càmpings d’aquest municipi: el del Remei i Can Roig. Ambdós són a prop del Noguera de Tor i la CHE havia alertat sobre avingudes.

El xàfec també va inundar i va provocar danys en carreteres de la comarca. El col·lapse de dos barrancs va tallar amb terra i roques la L-500 entre Castilló de Tor i Llesp, mentre que l'N-230 es va inundar al Pont de Suert i es va donar pas alternatiu. També va tallar carreteres secundàries, però la de Saraís i Irgo va continuar oberta i la Vall de Boí no va arribar a quedar incomunicada.

Terra i roques sobre la calçada de la L-500 a La Vall de Boí.

Atrapats a Seròs

Els Bombers van rebre 69 avisos i van fer més de 20 intervencions a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Seròs, Agramunt, Àger i Artesa de Segre. Van assistir a persones atrapades en un cotxe a Seròs, van retirar arbres i pals caiguts i van desembassar inundacions. Hi va haver danys a fruita i cereal en municipis com Alcarràs, Torres de Segre, Soses i partides de Lleida com Butsènit i Rufea. En alguns casos va ser per impactes de granís. En altres, per vent que va fer caure peres dels arbres.

Danys en nectarines en Soses per impactes de granís.

El mal temps va impedir de celebrar actes festius, culturals i esportius. Entre ells, el Lleida Airport Remember Festival, on el temporal “va deixar inutilitzables els equips de so i escenaris”, segons l’organització. Van explicar que posposaven el festival, reemborsarien els diners dels braçalets per a consumicions i oferirien opcions per decidir sobre les entrades.