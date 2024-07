Unes 30 empreses exploten platges d’interior a Lleida

Els embassaments i rius de Lleida funcionen a l’estiu com veritables platges d’interior, que s’omplen de turistes atrets per les activitats nàutiques que organitzen empreses i com a alternativa per combatre la calor. Gairebé una trentena d’empreses nàutiques exploten aquestes aigües des de les comarques del Pirineu fins les del pla.

En l’actualitat hi ha més d’una quinzena d’espais naturals habilitats per al bany. Als embassaments del Noguera Ribagorçana com Escales, Canelles i Santa Anna han vist en les últimes setmanes un augment del nivell de les aigües que ha permès recuperar part de la navegabilitat, especialment en Canelles, on ja és possible navegar fins el Pont de Segué, en meitat del congost de Mont-rebei. Tanmateix, la falta d’aigua encara impedeix de recórrer tot el congost.

Rutes en caiac, visites al congost de Fet o la Muralla de Finestres són les activitats més sol·licitades aquesta temporada. Només tres firmes de la Vall d’Àger atreien cada dia abans de la sequera entre 200 i 300 persones per navegar o practicar alguna activitat de naturalesa a la zona.

En embassaments del Noguera Pallaresa com Sant Antoni, Cellers, Camarasa i Sant Llorenç de Montgai, el bany es combina amb els esports d’aventura. Sant Antoni és el que té més platges i cales accessibles per al bany i la navegació sense motor, espais tots ells amb diferents establiments turístics al seu voltant. Compten ja amb reserves per a aquest estiu, encara que la majoria de gestors apunten que pot variar en funció de la climatologia per assegurar el volum d’ocupació. En altres embassaments com el 2 Llacs de Gimenelles o el pantà de Rialb també es duen a terme diferents activitats nàutiques i d’aventura.