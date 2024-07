Cellnex dotarà de connectivitat dos túnels de la línia Lleida – La Pobla de FGC

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat mitjançant concurs públic a Cellnex el projecte d'instal·lació i manteniment d'una solució de cobertura mòbil multioperador per dotar de connectivitat els més de 4,5 quilòmetres que hi ha als túnels 3 (Coll de Porta) i 6 (Santa Linya I) de la línia de Lleida a la Pobla de Segur. La companyia desplegarà una solució de cobertura mòbil multioperador i s'ocuparà del manteniment de l'equipament que donarà cobertura a l'interior dels túnels. L'empresa compta amb experiència en la instal·lació d'aquest tipus de cobertura sense fils interior en entorns amb una gran concentració d'usuaris com estadis, centres comercials, edificis residencials i d'oficines.

La Commercial Developer de Cellnex Espanya, Irene Merayo, ha destacat la importància de la connectivitat en entorns singulars, com l'interior dels túnels de les línies de ferrocarrils, a l'hora de generar una experiència d'usuari "completa i segura", tant per als viatgers com per als treballadors. En aquest sentit, ha afegit que la solució multioperador que ofereixen permet gaudir de la cobertura de tots els operadors mòbils mitjançant la tecnologia DAS (Distributed Antenna System). Aquesta tecnologia proporciona una cobertura de telecomunicacions a mida amb un sistema de ràdio i antenes distribuïdes. Això permet una connexió de mòbil "excel·lent" en espais interiors o subterranis com els túnels d'aquestes vies de tren.