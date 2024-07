Detingut un veí de Fraga per apunyalar els seus pares a Benasc

La Guàrdia Civil va detenir diumenge a Benasc un veí de Fraga acusat d’apunyalar els seus pares. La mare de l’arrestat va ser traslladada en helicòpter a l’hospital Miguel Servet de Saragossa i el pare, en ambulància a l’hospital de Barbastre. El presumpte agressor, amb problemes mentals, tindria entre 40 i 50 anys i les lesions que ha causat als seus pares no serien vitals, segons va informar Heraldo de Aragón.

Els fets van ocórrer sobre el migdia a l’avinguda de França, que travessa la localitat, en un edifici d’apartaments. Pel que sembla, la família, resident a Fraga, llogava cada any un pis turístic i es trobava a Benasc passant uns dies de vacances. Havien arribat dilluns passat. Veïns van avisar els serveis d’emergència.La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació després de la detenció del presumpte autor que, pel que sembla, va intentar impedir que veïns accedissin a l’edifici per socórrer les víctimes. La mare de l’home va ser traslladada en un helicòpter medicalitzat a l’hospital Miguel Servet de Saragossa, on va ser intervinguda per una ferida a la mà que, malgrat no ser vital, requeria una operació quirúrgica. El pare, que presentava un diagnòstic de menys gravetat, va ser atès a l’hospital General de Barbastre. Pel que sembla l’home va resultar ferit a l’intentar prendre el ganivet al seu fill.El succés va provocar una enorme commoció entre els veïns d’aquesta localitat oscenca, que en els últims dies ha estat notícia per dos accidents de trànsit. El primer va passar el diumenge 30 de juny quan els tres ocupants d’un cotxe van morir al precipitar-se des d’un pont al riu Éssera. Eren treballadors d’un hotel. Dos dies després, dimarts passat, un bus amb nens de Vilanova i la Geltrú es va precipitar per un barranc. Hi va haver diversos menors ferits.