El jutge veu indicis de desobediència a l'ajuntament de la Portella

El magistrat del jutjat Contenciós Administratiu de Lleida ha donat finalment el pas i, vuit anys després de la primera sentència que condemnava l’ajuntament de la Portella a readmetre l’exsecretària i abonar-li els salaris que havia deixat de percebre des del maig del 2012, ha deduït un testimoni de diferents resolucions judicials sobre el tema i l’ha remès a la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Lleida.

La providència, a què ha tingut accés SEGRE, sol·licita al ministeri públic que “efectuï les diligències d’esbrinament” que consideri necessàries “per si els fets poguessin ser constitutius d’un eventual delicte de desobediència”.El jutjat havia estat apuntant com a presumpte responsable de l’actitud de l’ajuntament l’alcalde, Carles Català, després que el consistori hagués deixat d’atendre un requeriment “perquè s’identifiqués l’autoritat o funcionari públic responsable de l’execució” de les sentències.Aquesta ordre, transmesa mitjançant una interlocutòria datada el 19 de gener de l’any passat, advertia l’ajuntament que, en cas de no identificar la persona que estava impossibilitant l’execució de les ordres judicials, “es consideraria responsable l’alcalde” i se li imposaria una multa coercitiva de 1.500 euros.El jutge l’hi va imposar, però continua sense tenir constància que l’alcalde hagi consignat aquests diners. A finals de maig d’aquest any, el magistrat va optar per imposar-li una altra sanció de la mateixa quantia per “no haver procedit al compliment de la sentència” en la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificava l’obligació de readmetre l’exsecretària i d’indemnitzar-la, ni “tampoc”, les “diverses resolucions judicials que s’han anat dictant en el procediment d’execució, i a les diverses peces separades”.Val a recordar que la primera interlocutòria d’execució de la sentència dictada pel jutge del Contenciós té data del 19 de febrer del 2019, ja fa més de cinc anys.

Les cotitzacions i els interessos de demora disparen la indemnització

■ El jutjat Contenciós Administratiu de Lleida va xifrar en 462.320 euros la quantia dels salaris de tramitació que li corresponia percebre a l’exsecretària de la Portella a 31 d’octubre del 2023, malgrat que la quantitat real és molt superior. La sentència inicial establia el dret de la treballadora a “percebre els salaris deixats de rebre a partir de l’1 de maig del 2012” i a “recuperar el seu lloc de treball”, a la qual cosa s’afegeixen dos recàrrecs: l’ingrés a la Seguretat Social de les corresponents cotitzacions, que suposen al voltant de 140.000 euros més, i “els interessos moratoris derivats dels salaris deixats de percebre”. Aquests suposen un 69 per cent per als del 2012 o un 20 per cent per als del 2019, ja que no han baixat del 3,75 per cent i eren al 5 per cent els tres primers anys.