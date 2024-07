Mor un veí de les Borges quan anava amb bicicleta a Cervera

Un home de 57 anys va morir dissabte al matí quan anava amb bicicleta al desplomar-se a la carretera N-141f a Cervera. La víctima era veïna de les Borges Blanques. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 9.58 hores de dissabte que anaven dos ciclistes per la vella carretera que uneix la capital de la Segarra amb les Oluges i Sant Ramon i el ciclista de davant es va adonar que el seu company havia caigut desplomat. Fins al lloc van acudir ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra, que no van poder fer res per salvar-li la vida. La policia catalana va obrir diligències. El Servei Català de Trànsit no va informar d’aquesta emergència al considerar-se una mort per indisposició i no un accident de trànsit. Tanmateix, la Direcció General de Trànsit (DGT) sí que el comptabilitza entre els sinistres mortals ocorreguts el cap de setmana a l’Estat que es va saldar amb sis víctimes, entre les quals cinc de col·lectius vulnerables, quatre motoristes i el ciclista de les Borges.

En el primer semestre de l’any van perdre la vida un total de 14 persones en accidents de trànsit a Lleida, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. Del total, cinc eren de col·lectius vulnerables, la qual cosa representa un 35,7%, és a dir, un de cada de tres víctimes mortals. Són quatre motoristes –tres al juny– i una vianant, en un atropellament a la ciutat de Lleida.D’altra banda, dos furgonetes van xocar a primera hora del matí d’ahir a la carretera C-12 al seu pas per Corbins. El sinistre va tenir lloc a les 8.00 hores, els vehicles van xocar per encalç i es va saldar amb danys materials. Una de les furgonetes va acabar dins d’un camp.