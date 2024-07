Presó per a 3 traficants de marihuana que operaven des de Torregrossa i tenien vincles amb el tràfic de droga a Europa

L'Audiència de Lleida ha condemnat tres homes a penes d'entre 4 anys i 7 mesos i 1 any i 11 mesos de presó per traficar amb marihuana que cultivaven en una casa de Torregrossa (Pla d'Urgell) amb la llum punxada. També hauran de pagar multes i una indemnització conjunta per valor de 29.080 euros a Endesa. La sala ha considerat provat, a través de la investigació policial i la droga comissada al domicili, que tots tres són autors dels delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Els principals processats són dos germans amb vincles amb el tràfic de droga a Europa, segons es va donar a conèixer en el judici celebrat el 24 d'abril passat.

En la seva sentència, l'Audiència de Lleida ha assenyalat que els processats van crear a Torregrossa una "infraestructura clandestina perfectament equipada i preparada per al cultiu de marihuana i la seva posterior comercialització, amb la utilització fraudulenta de la gran quantitat d'energia elèctrica que es necessita per a un cultiu de tal naturalesa". En concret, la policia va comissar a la casa una quarantena de plantes de marihuana, així com desenes de llums i diversos ventiladors per al cultiu d'aquestes, entre altres estris i materials, com una pistola d'aire comprimit o una defensa extensible.

L'Audiència indica que les vigilàncies policials fetes pels Mossos d'Esquadra a la casa durant el juliol de 2022 va permetre identificar als processats entrant i sortint del domicili diversos cops. Finalment es va fer un escorcoll on es va detenir als processats. La investigació policial i la droga comissada posen d'evidència, segons la Sala, que els dos germans eren els principals encarregats de la plantació i del tràfic de droga. A un li imposa la pena més elevada de 4 anys i 7 mesos perquè també se li va trobar 101 grams de cocaïna en una motxilla a la seva habitació, així com multes que ascendeixen a 17.100 euros (15.000 euros pel delicte contra la salut pública i 2.100 euros per la defraudació de fluid elèctric).

L'altre germà ha estat condemnat a 2 anys i 7 mesos de presó i multes per un valor total de 9.100 euros. El tercer processat té la pena i sanció més baixa: un 1 any i 11 mesos i 6.500 euros de multa. Totes les sancions van acompanyades de responsabilitats personals subsidiàries en cas d'impagament. L'Audiència ha absolt un quart home que va ser jutjat per aquesta causa al considerar que no hi ha proves de càrrec suficients per poder-lo incriminar.

Respecte a les versions dels acusats, un dels quals va negar saber res de la droga, la magistrada considera "ingenu" sostenir que no sabia res de la plantació quan la seva existència era "evident" tenint en compte "les substàncies estupefaents i els estris que es van trobar a les diferents dependències de la casa, així com l'olor característica de la marihuana", tal com va fer constar la policia en el seu informe del cas.

Relació amb el tràfic de droga a Europa

L'informe policial revela que els dos germans condemnats a presó tenien antecedents per fets similars l'any 2018 a França i mantenien contacte amb un traficant de droga holandès que va ser detingut a territori francès amb 60 quilograms de marihuana el 2022. De fet, els moviments d'aquest traficant van permetre destapar el cas. Tot plegat es remunta al 27 de juny de 2022, després que la policia d'Hamburg (Alemanya) informés que un home que investigaven per tràfic de drogues es desplaçaria fins a Espanya. Així, amb la implicació de la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional, es va dictar una ordre d'investigació europea per poder seguir la seva activitat al país, que va portar la policia fins al domicili de Torregrossa.