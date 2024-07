Una estació d'esquí lleidatana nominada com la millor de l'Estat de l'any 2024 pels World Ski Awards

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Boí Taüll, ha estat nominada en la categoria de millor estació d'esquí de l'Estat de l'any 2024 pels premis World Ski Awards. Una nominació que comparteix amb altres vuit estacions espanyoles. L'estació ribagorçana ha guanyat en tres ocasions aquest guardó, que reconeix internacionalment l'excel·lència en el turisme de neu. L'elecció de les estacions guardonades es fa a través d'una votació popular que es promou entre els aficionats a l'esquí i professionals del sector turístic dels viatges de neu. Les votacions estaran oberts fins a l'11 d'octubre.

La direcció de l'estació ha destacat que aquest reconeixement és fruit dels "treball intens" de l'equip humà de l'estació i han agraït, un any més, la nominació que fa extensiva a la Vall de Boí i a l'Alta Ribagorça com a destí hivernal de referència.

L'organització internacional World Travel Awards és l'encarregada de promoure aquests guardons, que es lliuren a estacions d'esquí i hotels de muntanya que premien l'excel·lència en el sector del turisme.

Boí Taüll ja ha estat reconeguda com la millor estació estatal en tres ocasions: els anys 2018, 2019 i 2020. S'alça com una de les estacions més completes dels Pirineus que atrau esquiadors de tots els nivells. Té diverses opcions per a tots els nivells i compta amb les cotes més altes del Pirineu amb el Puig Falcó a 2.751 metres i la base a 2.035 metres. En total, disposa d'un domini esquiable de 550 hectàrees amb més de 45 quilòmetres traçats. Disposa de 43 pistes d'esquí, 4 itineraris d'esquí de muntanya i una pista exclusiva de trineus. A més, l'estació permet la possibilitat de fer forapistes per practicar l'esquí de muntanya en zones properes amb cims superiors als 2.500 metres.