Moren uns 1.200 porcs en l'incendi d'una granja al municipi de Seròs

Els Bombers de la Generalitat van treballar durant tota la jornada d’ahir en l’extinció d’un incendi en una granja de porcs a Seròs. Al dispositiu van participar un total de dotze dotacions. Els fets es van saldar amb la mort d’uns 1.200 animals, 200 mares i 1.000 garrins.

El foc es va declarar, per causes que no han transcendit, a les 10.34 hores en una explotació ramadera situada a la partida Matacanyes, que es troba al nord del nucli urbà d’aquest municipi del Segrià, al límit amb el de Fraga. Inicialment els Bombers van activar sis dotacions que, quan van arribar, van comprovar que el foc estava completament desenvolupat. Al llarg de la jornada s’hi van sumar unes altres sis dotacions. La granja, d’uns 1.100 metres quadrats, està sectoritzada en vuit sectors, un dels quals va quedar calcinat totalment i un altre parcialment. El foc va afectar uns 1.200 porcs, concretament unes 200 mares i 1.000 garrins, que van morir per les flames o la inhalació de gasos. La resta d’àrees van quedar afectades per fum i les elevades temperatures. Cap a les 18.00 hores encara quedaven cinc dotacions al lloc fent tasques de vigilància i ventilació per evitar que el foc es revifés.D’altra banda, una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar ahir a la tarda en un incendi en un camp segat a Almacelles. Es va declarar a les 16.25 hores a la Saida. D’altra banda, tres dotacions van sufocar un foc que va calcinar una furgoneta i que es va propagar a una zona de vegetació a l’A-2 a Alcoletge (20.04 hores del vespre).Per un altre costat, el risc d’incendi s’incrementarà notablement aquests propers dies per l’augment de les temperatures, ja que es preveu que alguns punts de Ponent puguin atansar-se als 40 graus. Pel que fa al pla Alfa, hi ha tres comarques que es troben avui dimecres en el nivell 2 sobre quatre (la Segarra, l’Urgell i les Garrigues).