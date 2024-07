Ajornen a la tardor la línia de rodalies de Lleida a Manresa

La posada en marxa de la futura línia de rodalies RL4 entre Lleida i Manresa, que havia d’entrar en funcionament aquest estiu, ha quedat ajornada fins a la tardor. Així ho va anunciar ahir la Generalitat, després d’una sessió de l’òrgan de coordinació amb Renfe. El Govern ho va atribuir a “dificultats de la companyia” per disposar del personal i els trens necessaris. El secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, va afirmar que els terminis per a la seua estrena s’hauran de concretar aquest mateix mes i va valorar que “el més important és que els acords prenguin forma”, malgrat que sigui més tard “del que seria preferible”.

Persisteix encara la incògnita sobre si la posada en marxa de l’RL4 posarà fi als trens de mitjana distància R12, que recorren el trajecte entre Lleida i Barcelona sobre les vies de la línia de Manresa. La intenció inicial del Govern era suprimir-los i que els viatgers fessin transbord a la capital del Bages per arribar a Barcelona. Tanmateix, va obrir la porta a reconsiderar aquesta decisió al constatar rebuig del territori. El mes de febrer passat, la Generalitat va posar en marxa l’RL3 entre Lleida i Cervera, amb un augment dels trajectes diaris i també d’usuaris.

Millores encara per concretar a les freqüències d’Avant a Barcelona

■ Juntament amb el desplegament de la xarxa ferroviària de rodalies de Lleida, la reunió de coordinació entre la Generalitat i Renfe va acordar una millora, encara per determinar, en les freqüències dels trens d’alta velocitat Avant que comuniquen la capital del Segrià amb Barcelona. Així ho va explicar el departament de Territori després de la sessió. La conselleria va puntualitzar que l’operadora ferroviària s’ha compromès a donar aquest mes una data per implementar millores, i va puntualitzar que el cost de fer-ho recaurà sobre l’Estat.Augmentar els trajectes dels Avant entre Lleida i Barcelona s’ha convertit en una reclamació unànime de les comarques lleidatanes, i el sindicat CCOO ha elaborat una proposta per millorar el servei.