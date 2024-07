Assegura que 2 coneguts la van violar a la Seu a l'anar beguda i drogada

Una jove de la Seu d’Urgell va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que dos coneguts la van violar simultàniament en un pis de la capital de l’Alt Urgell el 10 d’abril del 2022. La denunciant, que va comparèixer protegida per una mampara, va afirmar que aquella nit va sortir de festa amb una amiga, van coincidir amb diversos coneguts i van acabar a casa d’un d’ells. Va explicar que havia begut, que la van incitar a esnifar una substància blanca i que el següent que recorda és haver-se despertat en un llit i veure els dos acusats. Va afegir que es va adonar que l’havien violat perquè tenia la zona genital i anal tacada de sang. Va alertar l’amiga que havia sortit amb ella de festa i també altres, a les quals va enviar missatges de veu. Aquestes van corroborar la seua versió. “Plorava, deia que l’havien violat i ens demanava ajuda”, va assegurar una d’elles. La van portar a l’hospital, que, davant dels indicis d’una violació, van alertar els Mossos d’Esquadra. La policia que va instruir les diligències va explicar que “els facultatius ens van dir que hi havia símptomes compatibles amb una agressió sexual”. Van recollir diverses peces com un vestit i unes sabates que tenien restes de sang per ser analitzades. “Estava en xoc, desorientada i plorosa”, va afirmar un altre mosso, que va afegir que “no va explicar el que li havia ocorregut. Així, coincidia tot els que ens va dir i vam trobar restes de cocaïna just on ens va dir que l’havia consumit.

En la vista van declarar una desena de testimonis, dels quals alguns també van acudir a la festa al pis. Van afirmar que no van detectar res estrany. Tanmateix, tres noies van explicar que durant la nit la víctima presentava un evident estat d’embriaguesa i una d’elles va afegir que va creure que la sang que tenia al vestit era de la menstruació.El judici continuarà avui amb les pericials i la declaració dels acusats, les defenses dels quals van demanar declarar al final del judici. Un d’ells es troba empresonat preventivament. La Fiscalia sol·licita sengles condemnes de 10 anys de presó. El Ministeri Públic els acusa d’un delicte d’abús sexual i no d’agressió perquè els fets van tenir lloc el 10 d’abril del 2022, mig any abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del només sí és sí a l’haver-se comès suposadament la violació sense existir la força o la intimidació.

Restes de sang i cocaïna al domicili on hauria ocorregut

Els Mossos d’Esquadra van acudir al domicili en què s’hauria produït la violació, que és on vivia un dels acusats. “Hi havia dos homes que van tardar a obrir-nos. Posteriorment, ens van explicar que estaven netejant perquè havien celebrat una festa.” Els agents els van requisar les bosses d’escombraries, i a l’interior hi van trobar diferents elements i peces tacades de sang, com pantalons i llençols d’un llit. “Em va trucar perquè anés a netejar perquè havia d’arribar la seua filla”, va afirmar un dels amics. Per la seua part, agents de la Policia Científica van trobar restes de cocaïna a la placa de cocció de la cuina –on la denunciant va explicar que havien consumit– en un bitllet, un pot i dos grams a l’habitació de l’acusat. Per un altre costat, també van trobar restes de sang a l’habitació en la qual s’hauria produït la violació.