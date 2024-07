Mor un nen de 7 anys després d'ofegar-se a les piscines municipals d'Alcarràs

Un nen de 7 anys d’Alcarràs va morir ahir després que dimarts al vespre s’ofegués a les piscines municipals d’aquesta localitat del Segrià. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències informatives per aclarir el cas i remetran el seu informe al jutjat de guàrdia.

Els fets van ocórrer cap a les 19.30 hores de dimarts quan un menor va quedar inconscient dins de l’aigua tot i que encara tenia pols. L’ajuntament va explicar ahir que “el nen va ser atès per part dels socorristes i per professionals mèdics fora de servei que es trobaven a les piscines, que van dur a terme les tècniques de reanimació cardiopulmonar fins que van arribar els serveis d’emergència”.

Al lloc van acudir quatre ambulàncies i un equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Després de reanimar-lo, va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, posteriorment, evacuat en helicòpter a un centre mèdic de Barcelona, on va morir ahir, segons va informar el consistori, que va emetre un comunicat en el qual va afegir que s’havia posat a disposició de la família i de totes les instàncies pertinents per ajudar a aclarir els fets. “Des del moment de l’ofegament, es va activar una unitat de suport emocional i psicològica per atendre els familiars i socorristes”, va assegurar.

Per la seua part, els Mossos d’Esquadra han obert diligències informatives i es van entrevistar amb els socorristes i testimonis. L’informe serà remès al jutjat de guàrdia.

Socorristes i personal sanitari fora de servei li van fer la reanimació i els Mossos ho investiguen

Suspenen actes oficials



L’alcalde, Gerard Companys, va decretar tres dies de dol –fins divendres– i s’han suspès els actes oficials de l’ajuntament, les banderes onegen a mig pal en senyal de condol i a les 21.00 hores d’avui tindrà lloc un minut de silenci en record a la víctima. Tindrà lloc davant de l’ajuntament.

La víctima era jugador de l’Escola de Futbol Baix Segrià. Era prebenjamí. El club va emetre ahir a la tarda un comunicat en el qual es podia llegir: “Avui és un dia molt trist per a la nostra escola. Avui ens ha deixat el nostre jugador Mamadou. Mai no oblidarem el teu somriure constant, les ganes de jugar sempre a futbol i la gran persona que ets. Una forta abraçada a tota la família de part de tots els que formem l’escola. Sempre blau, petit.” La notícia de la defunció va provocar una enorme commoció a la localitat.

La d’Alcarràs no és la primera mort per ofegament que hi ha hagut aquest any a les comarques de Lleida. El passat 3 de juny un veí de Balaguer de 49 anys va perdre la via a l’ofegar-se mentre es banyava al riu Segre a Gerb. Es tracta d’una zona, a la partida d’Horta d’Amunt, en la qual el 2022 va morir un jove de 19 anys.

Pel que fa a ofegaments en piscines, en els últims anys hi ha hagut algunes morts. Així, un home de 76 anys va morir el juny any passat al Club Tennis Ponts. Un mes abans, una nena de tres anys va perdre la vida a la piscina particular d’una casa de Sunyer.

Han mort 7 menors des del 2018



En relació amb els menors, ja són set els que han perdut la vida i almenys quatre més han resultat ferits en espais aquàtics des del 2018 a la demarcació.

Campanya de prevenció per evitar aquest tipus de sinistres

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en marxa la campanya A l’aigua risc zero per conscienciar la població de com gaudir d’un bany segur en platges, piscines i aigües interiors. Es va presentar ahir a Sitges i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va afirmar que “els ajuntaments posen molts recursos amb serveis de vigilància i socorrisme, però la gent ha de posar molt de la seua part”. Elena va subratllar que “enguany set persones ja han perdut la vida a l’aigua: cinc en platges i dos en piscines” (ho va dir abans que transcendís la mort del nen d’Alcarràs).La campanya estival de l’any passat –del 15 de juny al 15 de setembre– van morir 25 persones ofegades en platges –la majoria homes de més de 70 anys– i onze a les piscines municipals i d’ús privat, segons Interior.