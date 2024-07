La Sindicatura qüestiona subvencions de la Diputació a consells comarcals

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe en el qual qüestiona els criteris de la Diputació per determinar i distribuir equitativament les subvencions als consells comarcals per finançar els serveis d’assistència tècnica, sense estar prou emparats per una anàlisi objectiva dels conceptes que les componien. El document afegeix que no han disposat de la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis del 2022 i no han pogut analitzar el cost dels serveis fiscalitzats.

Així mateix, considera que la corporació no compta amb un instrument jurídic ni cap pla estratègic plurianual que fixi els objectius a assolir, els recursos disponibles, els criteris de coordinació amb consells i els òrgans de seguiment i avaluació. Per aquest motiu, recomana l’elaboració i aprovació d’un reglament en el qual s’especifiqui el règim de funcionament i de prestació dels serveis. Per la seua banda, fonts de la corporació van apuntar que es van presentar al·legacions a l’informe de la Sindicatura en les quals ja se l’informava que s’havien corregit les errades i que es van anar configurant plans per anar corregint els criteris qüestionats. Van incidir que la problemàtica es va resoldre el mateix any 2022.