La capital estrena un rocòdrom

Tàrrega compta des d’aquest mes de juliol amb un nou rocòdrom. Porta per nom Cal Penjat i està situat en una nau del polígon industrial Riambau.La inauguració va tenir lloc el dia 4 i fins a la data ha estat molt ben rebut entre la ciutadania, de fet més de dos-centes persones es van atansar a l’acte inaugural per gaudir de les primeres escalades.

L’obertura de Cal Penjat respon a la creixent popularitat de l’escalada, un esport que s’està posant de moda, segons indiquen els seus impulsors. El rocòdrom ofereix més de 300 metres quadrats escalables amb diverses vies per diferents nivells de dificultat, adaptades tant per a principiants com per a escaladors més experimentats. La iniciativa va sorgir d’un grup de joves de Tàrrega que vol oferir un nou espai per a la pràctica de l’esport i el benestar de la seua ciutadania. D’aquesta manera, Cal Penjat pretén convertir-se en un lloc de referència, on els escaladors locals i forans puguin trobar un espai segur i ben equipat per a la pràctica d’aquest esport.En un altre ordre de coses, l’ajuntament de Bellpuig ha tret a licitació la primera fase de l’ampliació del poliesportiu amb un rocòdrom i millores al gimnàs amb un total de 213.824 euros.