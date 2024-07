Ferit greu un jove de 25 anys al caure amb el cotxe per un terraplè al Talladell

El segon accident va ocórrer a la sortida de Lleida per l’N-II. - AMADO FORROLLA

Un jove de 25 anys va resultar ferit de caràcter greu la matinada de dissabte a diumenge després de patir una sortida de via amb el cotxe i caure per un terraplè d’uns quatre metres al Talladell, segons van informar els Bombers de la Generalitat. L’accident es va produir a les 5.45 hores del matí a la carretera que va des d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Tàrrega fins a la Móra, just abans del pas del canal Segarra-Garrigues. Fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers, que van estabilitzar i van extreure el conductor al quedar-li la cama atrapada sota del vehicle. A les 6.15 hores el van evacuar a l’hospital Arnau de Vilanova, i a continuació van retirar el vehicle.

Així mateix, dos cotxes van col·lidir ahir a la tarda a la sortida de Lleida per l’N-II, abans de la rotonda cap a la Caparrella, a l’altura del Wala. Un dels vehicles va quedar bolcat, per la qual cosa fins al lloc de l’accident van acudir Bombers i dos ambulàncies que van evacuar almenys una persona ferida.Per una altra banda, una persona va resultar ferida lleu a Torà, en una col·lisió entre un cotxe i una moto a la via pública. Al lloc es va desplaçar una dotació de Bombers, i l’afectat va ser traslladat a l’hospital de Manresa.